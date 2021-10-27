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Украинцев призвали совершенствоваться в практической стрельбе

12:01
  • среда
  • 27 октября 2021

Это необходимо для отражения внешней агрессии

Украинцы должны повышать навыки практической стрельбы. Это важно для построения обновленной украинской территориальной обороны, заявил министр внутренних дел Денис Монастырский.
Зеленский рассказал о сдерживании "российской агрессии"

"Восьмой год Украина находится в состоянии войны, поэтому уровень культуры обращения с оружием должен расти, этому надо уделять повышенное внимание в обществе. Необходимо повышать навыки практической стрельбы среди гражданского населения, расширяя сеть тиров", - написал Монастырский в Facebook.

Министр напомнил, что в будущем году на Украине вступает в силу закон "Об основах национального сопротивления", подписанный президентом Владимиром Зеленским. Он предусматривает максимальное привлечение граждан к "действиям по обеспечению военной безопасности". По замыслу авторов, украинцы должны "нанести противнику неприемлемые потери" - и это вынудит его прекратить агрессию против Украины.

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