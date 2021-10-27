Украинцев призвали совершенствоваться в практической стрельбе

Это необходимо для отражения внешней агрессии

Украинцы должны повышать навыки практической стрельбы. Это важно для построения обновленной украинской территориальной обороны, заявил министр внутренних дел Денис Монастырский.

"Восьмой год Украина находится в состоянии войны, поэтому уровень культуры обращения с оружием должен расти, этому надо уделять повышенное внимание в обществе. Необходимо повышать навыки практической стрельбы среди гражданского населения, расширяя сеть тиров", - написал Монастырский в Facebook.

Министр напомнил, что в будущем году на Украине вступает в силу закон "Об основах национального сопротивления", подписанный президентом Владимиром Зеленским. Он предусматривает максимальное привлечение граждан к "действиям по обеспечению военной безопасности". По замыслу авторов, украинцы должны "нанести противнику неприемлемые потери" - и это вынудит его прекратить агрессию против Украины.

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