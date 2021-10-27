Путин рассказал о возможностях для трудолюбивой молодежи в России

Важно не бояться трудностей и смело идти вперед

Президент России Владимир Путин в среду, 27 октября, направил приветственную телеграмму участникам пятого сезона Всероссийской олимпиады студентов "Я – профессионал".

Российский лидер отметил, что принять участие в олимпиаде могут студенты разных специальностей: технических, естественнонаучных и гуманитарных, из всех регионов нашей страны. Для каждого открыто широкое поле деятельности, надо только не бояться трудностей и смело идти вперед, к заветной цели, подчеркнул президент.

Владимир Путин указал, что участники олимпиады могут проявить себя, продемонстрировать свои способности, обменяться опытом, получить поддержку для реализации намеченных планов. Кроме того, можно в дружеской неформальной обстановке обсудить актуальные проблемы, волнующие сегодня молодежь.

Глава государства заявил, что Россия всегда будет страной колоссальных возможностей для трудолюбивой и инициативной молодежи, сообщается на официальном сайте Кремля.

6 октября премьер-министр России Михаил Мишустин встретился с призерами студенческого чемпионата по программированию. Председатель правительства отметил, что чемпионат дает возможность талантливой молодежи во всем мире развиваться и проявлять интерес к поиску нестандартных решений.

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