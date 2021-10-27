Замглавы ЦИК Булаев заразился COVID-19

ОН продолжает работать даже в больнице

Заместитель председателя Центрибиркома России Николай Булаев заразился коронавирусом.

Об этом рассказала глав ЦИК Элла Памфилова. На данный момент Булаев находится на карантине, но продолжает работать.

"Даже из больницы по каждому поводу звонит, интересуется. Человек настолько в работе, что он, даже лежа на ковиде, не мог остановить свою озабоченность", - заявила Памфилова на заседании ЦИК.

В России за минувшие сутки зарегистрировано 36 582 новых случая коронавирусной инфекции. Скончались 1 123 человека – это максимум за всю пандемию, выздоровел 29 151 заболевший.

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