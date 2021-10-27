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Замглавы ЦИК Булаев заразился COVID-19

12:05
  • среда
  • 27 октября 2021

ОН продолжает работать даже в больнице

Заместитель председателя Центрибиркома России Николай Булаев заразился коронавирусом.
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Об этом рассказала глав ЦИК Элла Памфилова. На данный момент Булаев находится на карантине, но продолжает работать.

"Даже из больницы по каждому поводу звонит, интересуется. Человек настолько в работе, что он, даже лежа на ковиде, не мог остановить свою озабоченность", - заявила Памфилова на заседании ЦИК.

В России за минувшие сутки зарегистрировано 36 582 новых случая коронавирусной инфекции. Скончались 1 123 человека – это максимум за всю пандемию, выздоровел 29 151 заболевший.

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