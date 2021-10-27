ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Водонаева, Клуни и другие звезды, которые обеспечили своих питомцев отдельным жильем

13:03
  • среда
  • 27 октября 2021

Российская теледива купила коту квартиру в элитном районе Москвы

Интернет гудит в обсуждении эксцентричного поступка бывшей участницы реалити-шоу "Дом-2" Алены Водонаевой: она купила своему коту отдельную квартиру в Москве. Покупка обошлась ни много ни мало в 19 млн рублей. Общая тональность комментариев, предсказуемо, негодующая, хотя Водонаева и объяснила отселение питомца проблемами со здоровьем у членов семьи. Однако теледива не первая, кто выделяет домашнему любимцу отдельную жилплощадь.

 

Опекуны немецкой овчарки по кличке Гюнтер IV купили ему у Мадонны особняк стоимостью 3 млн долларов. Правда, пес и до этого жил далеко не в конуре: ему перешли 373 млн долларов от отца, который, в свою очередь, унаследовал имущество графини Карлотты Либенштайн. Это обеспечило Гюнтеру IV статус самого богатого животного на планете.

 

Голливудский актер и режиссер Джордж Клуни 18 лет холил и лелеял вислобрюхого свина по кличке Макс. Милый поросенок разъелся до 135 килограммов, поэтому хозяин распорядился выстроить для него отдельный домик рядом с собственным особняком. Во сколько это обошлось Клуни, история умалчивает.

Еще более необычного питомца выбрал себе рэпер Vanilla Ice – его умилил кенгуренок. Однако животное выросло, пришлось обеспечить его отдельным жильем в виде просторного вольера. Заодно Vanilla Ice подарил кенгуру собственное домашнее животное — вислобрюхую свинью, как у Клуни.

Футболист Дэвид Бекхэм и его супруга Виктория, бывшая пош-спайс, выделили своим мини-пигам целый дом. Карликовые свинки поселились в одном из загородных имений звездной пары в Англии.

 

Йоркширский терьер Фрэнки певицы Любови Успенской на этом фоне жил довольно скромно. Звезда всего лишь отдала любимцу в своем загородном доме отдельную комнату с уборной. Песик, по мнению хозяйки, вполне заслужил собственную спальню.

Домашние животные, которые купались в любви и неге при жизни владельцев, могут оказаться в еще большем шоколаде после их кончины.

Дочь бизнесмена Виктора Поснера Гейл оставила в наследство трем собачкам породы чихуахуа особняк за 8 млн долларов.

 

Актриса Дрю Берримор решила отблагодарить собаку Флосси за спасение из горящего дома и вписала ее в завещание — четвероногому причитается тот самый дом стоимостью 3 млн долларов.

Наследницей 200-миллионного состояния дизайнера Карла Лагерфельда после его смерти в 2019 году стала кошка Шупетт. Эксцентричный владелец завещал максимально сохранить ее образ жизни, поэтому его любимица продолжает жить в роскошном особняке с экономкой и двумя горничными и летает в личном самолете.

 

В России оставить недвижимость и деньги домашнему питомцу не получится. Закон признает животных движимым имуществом, поэтому они не могут выступать в качестве наследников. Впрочем, ничто не мешает оговорить в завещании условие о содержании и уходе за своим любимцем — и продолжать баловать его при жизни.

Татьяна Плотникова, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Актриса Дрю Бэрримор с котом
Актриса Дрю Бэрримор с котом
Немецкая овчарка
Немецкая овчарка
Джордж Клуни
Джордж Клуни
Любовь Успенская
Любовь Успенская
Дрю Бэрримор с собакой
Дрю Бэрримор с собакой
Карл Лагерфельд с кошкой Шупетт
Карл Лагерфельд с кошкой Шупетт
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.