Водонаева, Клуни и другие звезды, которые обеспечили своих питомцев отдельным жильем

Российская теледива купила коту квартиру в элитном районе Москвы

Интернет гудит в обсуждении эксцентричного поступка бывшей участницы реалити-шоу "Дом-2" Алены Водонаевой: она купила своему коту отдельную квартиру в Москве. Покупка обошлась ни много ни мало в 19 млн рублей. Общая тональность комментариев, предсказуемо, негодующая, хотя Водонаева и объяснила отселение питомца проблемами со здоровьем у членов семьи. Однако теледива не первая, кто выделяет домашнему любимцу отдельную жилплощадь.

Опекуны немецкой овчарки по кличке Гюнтер IV купили ему у Мадонны особняк стоимостью 3 млн долларов. Правда, пес и до этого жил далеко не в конуре: ему перешли 373 млн долларов от отца, который, в свою очередь, унаследовал имущество графини Карлотты Либенштайн. Это обеспечило Гюнтеру IV статус самого богатого животного на планете.

Голливудский актер и режиссер Джордж Клуни 18 лет холил и лелеял вислобрюхого свина по кличке Макс. Милый поросенок разъелся до 135 килограммов, поэтому хозяин распорядился выстроить для него отдельный домик рядом с собственным особняком. Во сколько это обошлось Клуни, история умалчивает.

Еще более необычного питомца выбрал себе рэпер Vanilla Ice – его умилил кенгуренок. Однако животное выросло, пришлось обеспечить его отдельным жильем в виде просторного вольера. Заодно Vanilla Ice подарил кенгуру собственное домашнее животное — вислобрюхую свинью, как у Клуни.

Футболист Дэвид Бекхэм и его супруга Виктория, бывшая пош-спайс, выделили своим мини-пигам целый дом. Карликовые свинки поселились в одном из загородных имений звездной пары в Англии.

Йоркширский терьер Фрэнки певицы Любови Успенской на этом фоне жил довольно скромно. Звезда всего лишь отдала любимцу в своем загородном доме отдельную комнату с уборной. Песик, по мнению хозяйки, вполне заслужил собственную спальню.

Домашние животные, которые купались в любви и неге при жизни владельцев, могут оказаться в еще большем шоколаде после их кончины.

Дочь бизнесмена Виктора Поснера Гейл оставила в наследство трем собачкам породы чихуахуа особняк за 8 млн долларов.

Актриса Дрю Берримор решила отблагодарить собаку Флосси за спасение из горящего дома и вписала ее в завещание — четвероногому причитается тот самый дом стоимостью 3 млн долларов.

Наследницей 200-миллионного состояния дизайнера Карла Лагерфельда после его смерти в 2019 году стала кошка Шупетт. Эксцентричный владелец завещал максимально сохранить ее образ жизни, поэтому его любимица продолжает жить в роскошном особняке с экономкой и двумя горничными и летает в личном самолете.

В России оставить недвижимость и деньги домашнему питомцу не получится. Закон признает животных движимым имуществом, поэтому они не могут выступать в качестве наследников. Впрочем, ничто не мешает оговорить в завещании условие о содержании и уходе за своим любимцем — и продолжать баловать его при жизни.

Татьяна Плотникова, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram