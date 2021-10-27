Лавров призвал соседей Афганистана не пускать силы США и НАТО

Соседние государства находятся "под прицелом этих деструктивных сил"

Россия призывает соседние с Афганистаном государства не допустить военного присутствия сил США и НАТО на своей территории. С таким заявлением в среду, 27 октября, выступил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Глава МИД отметил, что военные США и НАТО после ухода с афганской земли планируют переместиться в соседние государства, "которые в первую очередь находятся под прицелом этих деструктивных сил".

Выступая на встрече стран-соседей Афганистана в Тегеране, Лавров заявил о необходимости решительной борьбы с производством и контрабандой наркотиков, с международными террористическими группировками, которыми манипулируют извне.

Министр пообещал, что Россия задействует весь имеющийся в ее распоряжении международный и региональный инструментарий: ресурсы ООН, ШОС, ОДКБ, других многосторонних структур.

Кроме того, на повестке дня стоят задачи купирования и контроля миграционных потоков из Афганистана, поскольку "под видом беженцев в сопредельные страны могут проникнуть и уже пытаются проникнуть террористические и преступные элементы". Для решения этих задач важно создать нормальные условия жизни в самом Афганистане. Впоследствии это станет важной предпосылкой для постепенного возвращения афганцев на родину, цитирует Лаврова РИА Новости.

21 октября председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия готова предоставить США и другим государствам московскую площадку для консультаций с представителями движения "Талибан" (признано террористическим и запрещено в России).

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