Лаврову подарили вазу для виски

Это произошло в Норвегии
Ректор Арктического университета Норвегии Даг Руне Олсен подарил министру иностранных дел России Сергею Лаврову вазу для виски.
Небольшую вазу из темно-синего стекла с изображениями из скандинавской мифологии вручили Лаврову на полях 18-й министерской сессии Совета Баренцева-Евроарктического региона в норвежском Тромсе.
"Это для виски или для воды?", - спросил Лавров.
"Для виски", - уточнил Олсен.
Кроме того, Олсен подарил Лаврову книгу о норвежско-российских отношениях в 1814 - 1917 годах, передает РИА Новости.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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