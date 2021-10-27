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Лаврову подарили вазу для виски

12:31
  • среда
  • 27 октября 2021

Это произошло в Норвегии

Ректор Арктического университета Норвегии Даг Руне Олсен подарил министру иностранных дел России Сергею Лаврову вазу для виски.

Небольшую вазу из темно-синего стекла с изображениями из скандинавской мифологии вручили Лаврову на полях 18-й министерской сессии Совета Баренцева-Евроарктического региона в норвежском Тромсе.

"Это для виски или для воды?", - спросил Лавров.

"Для виски", - уточнил Олсен.

Кроме того, Олсен подарил Лаврову книгу о норвежско-российских отношениях в 1814 - 1917 годах, передает РИА Новости.

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