Собянин открыл новый пригородный вокзал Кокошкино будущего МЦД-4

Строить его начали в 2019 году

Сергей Собянин в среду открыл после реконструкции пригородный вокзал "Кокошкино" Киевского направления Московской железной дороги. В будущем вокзал станет частью МЦД-4.

"Строили мы недолго - два года. В 2019 году мы начали и не только эту станцию. Станция сама по себе мало что дает - комфорт дает. Но самое главное - это быстро доехать до центра, а для этого реконструировались пути, запустились новые электрички", - сказал Собянин, добавив, что вокзал "Кокошкино" по комфорту и оснащенности не уступает станциям метро.

В этом году, рассказал мэр, будет сдано в эксплуатацию еще два пригородных вокзала. Они также станут частью МЦД-4, который соединит семь вокзалов Москвы.

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