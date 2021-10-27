В Кремле пообещали не запрещать поездки между регионами

Закрытие границ государства и регионов является "абсолютно последней мерой"

Российские власти не планируют вводить официальный запрет на поездки граждан между регионами. Об этом в среду, 27 октября, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля напомнил об опасениях эпидемиологов в связи с тем, что в период нерабочих дней многие люди решили отправиться в поездки и путешествия. Песков подчеркнул, что возможны эпидемиологические последствия.

Однако официального запрета на поездки нет, вводить его не планируется, подчеркнул пресс-секретарь президента.

Песков также указал, что закрытие границ государства и регионов является "абсолютно последней мерой", которая, "конечно, не приветствуется", сообщает РИА Новости.

Президент России Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней в стране с 30 октября по 7 ноября. Власти регионов вправе продлить этот период. Роспотребнадзор рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в "длинные выходные" и провести время подальше от скопления людей.

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