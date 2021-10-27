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Путин отметил рост товарооборота со странами АСЕАН

18:17
  • среда
  • 27 октября 2021

За первые восемь месяцев текущего года он вырос более чем на 34%

Россия предлагает странам юго-восточной Азии создать общий механизм взаимодействия по борьбе с пандемией коронавируса. Конкретные предложения Москва представит в самое ближайшее время. Сегодня об этом заявил Владимир Путин, выступая в режиме видеоконференции на Восточноазиатском саммите.

По словам президента, Россия могла бы расширить программу обучения специалистов-эпидемиологов из государств АСЕАН на базе специализированного центра во Владивостоке. Говоря об укреплении  торговых и хозяйственных связей в регионе, Владимир Путин отметил,  что товарооборот России со странами-участницами за первые восемь месяцев текущего года вырос более чем на 34% – до 162 миллиардов долларов. Российский  лидер высказался за усиление сотрудничества в цифровых технологиях, напомнив, что сейчас запускается проект "Инновации для "умных" и устойчивых городов России и АСЕАН". Активное участие в нём примет  Москва, которая входит в топ-7 "умных городов" мира. Важно также, по словам Владимира  Путина, не ослаблять совместных усилий по поддержанию региональной  безопасности.

"Мы, в частности, уже неоднократно отмечали, что с прекращением действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности регион столкнулся с возможностью появления этих ударных средств на своём обширном пространстве, а соответственно и с перспективой нового витка гонки вооружений. Понимая всю опасность такого развития событий, Россия, как известно, объявила односторонний мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности в АТР и других регионах мира и призвала к серьёзному разговору по данному вопросу со всеми заинтересованными государствами. Это российское предложение остаётся в силе, и его актуальность даже растёт. Хочу повторить, Россия последовательно выступает за формирование в АТР системы равной и неделимой безопасности, укрепление атмосферы конструктивного сотрудничества на принципах международного права, включая уважение суверенитета, равноправия и учёта интересов друг друга. Только так, на наш взгляд, можно купировать имеющиеся и возникающие угрозы, решать проблемы, остро стоящие не только перед нашим регионом, но и перед мировым сообществом в целом, а также эффективно взаимодействовать в интересах устойчивого развития и повышения благосостояния населения", - заявил Владимир Путин.

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