Стартовал пятый сезон олимпиады для студентов "Я - профессионал"

Для учащихся подготовлены девять групп

В среду стартовал пятый сезон Всероссийской олимпиады для студентов "Я - профессионал". О программе рассказали на пресс-конференции в Москве.

Проект является частью президентской платформы "Россия - страна возможностей". Подать заявку могут учащиеся разных факультетов вузов нашей страны. Для них подготовлены 9 групп направлений: от искусства и гуманитарных наук до медицины и здравоохранения, передает "ТВ Центр".

Победителям предоставят льготы при поступлении в ведущие университеты. Кроме того, они смогут пройти стажировку в крупных компаниях и получат ценные призы.

Сергей Кириенко - Первый заместитель руководителя Администрации Президента Российской Федерации))

"У вас сейчас самое золотое время. Поэтому вот те возможности, которые открывает олимпиада "Я - профессионал", платформа "Россия - страна возможностей", они для вас. Кроме вас никто не может принять решение, будете вы это пробовать или не будете. Попробуете вы свои силы, испытаете себя или нет. Но возможность такая у вас есть. Не упустите её", - сказал первый заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко.

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