Песков: заявления Зеленского - территориальные притязания к России

Высказывания по поводу Крыма могут иметь негативные последствия

Заявления президента Украины относительно Крыма могут иметь негативные последствия. Высказывания Владимира Зеленского – ни что иное, как территориальные притязания к России, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Безусловно, заявление о "возвращении" Крыма является в настоящее время не чем иным, как заявлением о территориальных притязаниях к Российской Федерации. Подобные заявления могут иметь свои негативные последствия", - подчеркнул представитель Кремля.

Владимир Зеленский днем ранее назвал справедливым решение суда Амстердама, который постановил вернуть коллекцию скифского золота Украине. Президент Украины заявил, что после возвращения этой коллекции Киев "вернет себе и Крым", передает ТАСС.

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