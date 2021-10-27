ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Песков: заявления Зеленского - территориальные притязания к России

12:44
  • среда
  • 27 октября 2021

Высказывания по поводу Крыма могут иметь негативные последствия

Заявления президента Украины относительно Крыма могут иметь негативные последствия.  Высказывания Владимира Зеленского – ни что иное, как территориальные притязания к России, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков оценил меры поддержки россиян в условиях пандемии

"Безусловно, заявление о "возвращении" Крыма является в настоящее время не чем иным, как заявлением о территориальных притязаниях к Российской Федерации. Подобные заявления могут иметь свои негативные последствия", - подчеркнул представитель Кремля.

Владимир Зеленский днем ранее назвал справедливым решение суда Амстердама, который постановил вернуть коллекцию скифского золота Украине. Президент Украины заявил, что после возвращения этой коллекции Киев "вернет себе и Крым", передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.