Собянин рассказал о ходе строительства МЦД-4

МЦД-4 свяжет семь центральных железнодорожных вокзалов столицы

В среду Сергей Собянин открыл станцию "Кокошкино" Киевского направления МЖД. В будущем она войдёт в состав четвёртого маршрута МЦД. Реконструкции там шли два года - теперь вместо старой платформы появился современный терминал. Новым комфортным вокзалом смогут пользоваться почти 20 тысяч жителей посёлка и близлежащих СНТ.

Ожидание поезда в тёплом холле, кассы в отапливаемом помещении. Жители посёлка Кокошкино в Новой Москве вместо старого перрона получили современный городской железнодорожный вокзал. Вскоре он станет частью четвёртого Московского диаметра.

Это одна из немногих станций в Москве, которая не просто остановочный пункт, а общественное пространство. Во-первых, на протяжении всей платформы расположены стенды с QR-кодами, в которых зашифрована история посёлка Кокошкино и личность каждого, кто принимал участие в строительстве. Во-вторых, с другой стороны размещается экспозиция живописи местных художников, которая будет периодически обновляться.

Среда полностью безбарьерная. Есть лифты и эскалаторы. Отдельная касса с заниженным подоконником - для инвалидов-колясочников. На платформе электронное табло с расписанием и голосовое оповещение о прибывающих поездах.

Станции Кокошкино уже больше 120 лет. Ещё два года назад она представляла собой типовую остановку пригородных электричек. На платформе не было ни навеса, ни лавочек, а пути приходилось переходить по деревянным настилам на железнодорожном полотне.

"Огромные работы сейчас ведутся в центре города, на площади Трех вокзалов, чтобы как раз соединить отделения и создать такой диаметр прямой, с которого можно ездить в любой конец города. Так что у вас здесь, можно сказать, наземное метро пришло", - отметил Собянин.

На месте старой платформы построили современный пригородный вокзал площадью больше 4,5 тысячи квадратных метров. Средний пассажиропоток порядка полутора тысяч человек в сутки. Однако запаса пропускной способности станции хватит на количество пассажиров втрое больше нынешнего. Этот расчёт взят на прогнозируемое расширение населенного пункта. Работы по реконструкции проходили без остановки движения поездов.

"Вы упомянули площадь Трех вокзалов, хочу сказать, что отсюда можно будет доехать не только до Каланчевки, можно будет и в Санкт-Петербург в перспективе уехать на высокоскоростном поезде - недолго осталось и до этой интересной услуги", - рассказал заместитель генерального директора ОАО "РЖД" Олег Тони.

Новая станция повышает комфорт поездок для 20 тысяч местных жителей. До Киевского вокзала время в пути займёт порядка 50 минут. Однако вскоре оказаться в пределах МКАД можно будет в два раз быстрее. С открытием станции Аминьевская и Минская в конце этого года пассажиры смогут пересесть на Солнцевскую и Большую кольцевую линии метро. А в 2023 году Кокошкино войдёт в состав МЦД-4. Железнодорожного диаметра длиной 86 километров, который пройдёт от Железнодорожного до Апрелевки через всю Москву и соединит семь столичных вокзалов.

Илья Данильцев, Станислав Ильин, Андрей Булычев и Юлия Богоманшина, "ТВ Центр".

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