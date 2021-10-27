Москвичи активно закупаются в магазинах перед нерабочими днями

Вынужденные выходные продлятся до 7 ноября

В четверг в связи с ростом числа заболевших коронавирусом, в Москве вводится период нерабочих дней. До 7 ноября закроется всё, кроме аптек и продуктовых магазинов. Тем не менее, горожане сейчас активно скупают не только одежду и косметику, что хоть как-то объяснимо. В супермаркетах выручка тоже выросла, причём, на 20%, и это только за три дня.

Канун вынужденной выходной недели. С самого утра по торговым галереям снуёт народ. На парковке - негде встать. Взрослые, как студенты в ночь перед экзаменом, жадно пытаются успеть всё: одни бегут за покупками, другие сдают детей в игровые комнаты, а сами - в кино.

С 28 октября по 7 ноября магазины и торговые центры вынуждены ограничить работу и по большей части перейти в онлайн. В офлайне с прилавков продавать будут только лекарства, продукты и товары первой необходимости. Также можно будет купить корм и другие вещи для животных, снять деньги в банкомате и зайти в МФЦ "Мои документы", чтобы сдать экспресс-тест или сделать прививку от коронавируса.

А вот поесть на фудкорте или в ресторане уже не получится. Они закроются на все нерабочие дни. Или перейдут в режим "на вынос" и на доставку - работать будет только кухня и развоз еды, остальные сотрудники ищут варианты трудоустройства.

Что касается курьерской службы, то там сейчас полный ажиотаж. Рекрутинговые компании отчитались: спрос на работников в этой сфере растет в геометрической прогрессии.

Уйдёт на выходные и ещё один популярный у москвичей сервис - фитнес-центры. Многие клубы предложат клиентам онлайн-тренировки. И заморозят абонементы на срок вынужденного пропуска занятий в зале. Вопрос только один - поможет ли это остаться на плаву и не растерять желающих упражняться в этой сети.

Сами клиенты не сильно переживают из-за недельной паузы. Говорят, за это время форму растерять не должны. Однако в залах сейчас заняты почти все тренажёры.

Ксения Игнатова, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram