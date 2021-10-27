В Москве на трех магистралях повысили максимально разрешенную скорость

Речь, в частности, идет о Северо-Восточной хорде

Со среды на трёх столичных магистралях повысили максимально разрешённую скорость. Так, на Северо-Восточной хорде теперь можно разогнаться до 90 километров в час, на проспекте Генерала Дорохова – до 80, а на Ленинградке от МКАДа до Шереметьевского шоссе - до 70, сообщает "ТВ Центр".

Все трассы - широкие, с хорошим обзором и освещенностью, там есть разделительные барьеры, а все пешеходные переходы регулируемые. В Дептрансе заявили, что такие изменения привлекут транзитный транспорт и сделают скоростной режим более комфортным для водителей.

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