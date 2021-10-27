Что делать, если в квартиру залетела летучая мышь

На улицу их выпускать нельзя

Летучие мыши стали чаще наведываться в квартиры москвичей. Видимо, потянулись к теплу. Сейчас выпускать непрошеных визитёров на улицу категорически нельзя - нежные они. Уже холодно, и летучая мышь может погибнуть.

Лучше вызвать спасателей или отнести зверька в специальный центр передержки. Там зоологи осматривают животных, при необходимости лечат. А, главное, кормят. Взрослые едят сами, а вот детёнышей, которые остались без матерей, приходится отпаивать молоком с помощью шприцов. Когда мышки наедятся досыта, их отправляют спасть в холодильник. Весной их разбудят и наконец выпустят на волю, сообщает "ТВ Центр".

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