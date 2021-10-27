Хабенский возглавил МХТ имени Чехова

Он сменил Сергея Женовача

Российский актер и режиссер Константин Хабенский назначен новым художественным руководителем МХТ имени Чехова.

Об этом сообщили в министерстве культуры России. Хабенский сменит на посту Сергея Женовача, занимавшего должность с 2018 года, передает ТАСС. Женовач покидает пост худрука по собственному желанию, он продолжит руководить Студией театрального искусства, которую он основал в 2005 году.

"Уверены, Константин Юрьевич обладает необходимыми качествами и авторитетом, чтобы объединить вокруг себя труппу и вывести театр на новый уровень", - подчеркнули в Минкультуры.

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