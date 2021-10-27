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Украинские военные атаковали нефтебазу в Донецке

13:01
  • среда
  • 27 октября 2021

Был использован боевой дрон

ВСУ предприняли очередную попытку взорвать нефтебазу в Донецке. Украинские военные использовали беспилотный летательный аппарат. Прикрепленное к нему взрывное устройство не сработало, сообщил представитель ДНР в контактной группе Алексей Никоноров.
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"Сегодня утром при помощи беспилотного летательного аппарата украинские военные предприняли вторую попытку подрыва нефтебазы в Кировском районе Донецка. С прикрепленным взрывным устройством аппарат упал на одну из цистерн нефтебазы, но сразу не сдетонировал", - цитирует Никонорова Донецкое агентство новостей.

Беспилотник обнаружили и оперативно проинформировали наблюдателей ОБСЕ. Однако позже, при попытке обезвредить аппарат, прогремел взрыв. К счастью, жертв и масштабных разрушений удалось избежать. Никоноров напомнил, что предыдущая атака на нефтебазу, расположенную в густонаселенном Кировском районе Донецка, была 11 сентября.

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