Опрос показал, как россияне оценивают материальный статус своей семьи

Более половины считают семейный материальный статус средним

Более половины (59%) россиян, принявших участие в опросе Всероссийского центра изучения общественного мнения, считают материальное положение своей семьи средним.

Еще 15% оценивают семейный материальный статус как хороший, 25% — как плохой. Индекс оценки семейного материального положения, который представляет собой сумму ответов "хорошее" и "среднее" минус ответ "плохое", равен 49 пунктам.

При этом респонденты склонны оценивать материальное положение своей семьи выше, чем экономическую ситуацию в стране, указывают социологи: индекс оценки семейного материального благополучия всегда значительно превосходил индекс оценки экономического положения в России, который по результатам данного опроса составил 19 пунктов.

Всего 10% опрошенных считают экономическое положение страны хорошим, тогда как 39% участников исследования назвали его плохим. Еще 48% оценили состояние российской экономики как среднее, сообщается на официальном сайте ВЦИОМ.

Ранее в ходе опроса россияне рассказали, на что готовы пойти ради повышения зарплаты. Примерно 40% респондентов могли бы отказаться от одного-трех выходных в месяц. 28% участников опроса указали, что ценят отдых и жертвовать выходными не стали бы.

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