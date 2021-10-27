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Пассажирский самолет рейса Каир-Москва подал сигнал тревоги после взлета

13:24
  • среда
  • 27 октября 2021

Борт возвращается в аэропорт вылета

Пассажирский самолет Airbus A220 авиакомпании Egypt Air, выполняющий рейс Каир-Москва, подал сигнал тревоги. 
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Запрос на аварийное приземление получен спустя 40 минут после вылета. Борт возвращается в аэропорт вылета, сообщил источник ТАСС.

Авиакомпания Egypt air начала собственную проверку. Источник "Интерфакса" сообщает о технической неисправности.

UPD (13:33 мск): борт благополучно вернутся в Каир. Причина, по которой он подал сигнал тревоги, устанавливается.

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