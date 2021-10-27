Пассажирский самолет рейса Каир-Москва подал сигнал тревоги после взлета

Борт возвращается в аэропорт вылета
Пассажирский самолет Airbus A220 авиакомпании Egypt Air, выполняющий рейс Каир-Москва, подал сигнал тревоги.
Запрос на аварийное приземление получен спустя 40 минут после вылета. Борт возвращается в аэропорт вылета, сообщил источник ТАСС.
Авиакомпания Egypt air начала собственную проверку. Источник "Интерфакса" сообщает о технической неисправности.
UPD (13:33 мск): борт благополучно вернутся в Каир. Причина, по которой он подал сигнал тревоги, устанавливается.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram