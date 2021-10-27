Минэкономразвития оценило влияние "озеленения" экономики на доходы россиян

Показатель вырастет значительнее, чем при реализации инерционного сценария

Концепция низкоуглеродного развития России предполагает среднегодовой рост реальных располагаемых доходов граждан на 2,5% до 2050 года. Это следует из проекта документа, опубликованного Министерством экономического развития.

При этом инерционный сценарий развития до 2050 года предусматривает увеличение доходов россиян лишь на 1,7%, говорится в концепции.

Министр экономического развития Максим Решетников пояснил, что более высокий ожидаемый рост реальных доходов связан с прогнозируемым увеличением объемов неэнергетического экспорта, который обладает более высокой добавленной стоимостью.

Глава Минэкономразвития подчеркнул, что в отсутствие каких-либо мер "существенно снижается даже не физический объем нашего экспорта — существенно падает рентабельность этого экспорта". Это, в свою очередь, сокращает возможности бюджета, в том числе в части финансирования социальных расходов.

Меры по "озеленению" экономики предусматривают рост использования атомной энергетики и возобновляемых источников энергии, обновление и повышение эффективности газовой генерации при сокращении угольной генерации. В результате ожидается сокращение объема выбросов парниковых газов до нуля после 2050 года.

Минэкономразвития прогнозирует, что неэнергетический экспорт к 2050 году возрастает до 0,69 трлн долларов против 0,49 трлн долларов в инерционном сценарии, а доля экспорта энергоносителей сократится до 16% по сравнению с чуть менее 50% по итогам 2020 года, пишет РБК.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что на стране лежит огромная ответственность за бережное отношение к природным ресурсам, в том числе в арктическом и дальневосточном регионе, поэтому власти государства уделяют теме экологии повышенное внимание.

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