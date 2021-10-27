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Врачи обнаружили связь COVID-19 с болезнью Альцгеймера

13:42
  • среда
  • 27 октября 2021

При малейших признаках - немедленно обращаться к врачу

Пациенты с коронавирусом, у которых была предрасположенность к болезни Альцгеймера, должны быть предельно осторожны. COVID-19 может стать пусковым фактором для этого опасного заболевания.
Звезда "Хроник Риддика" скончалась от болезни Альцгеймера

"Если у пациента до этого были изменения минимальные, то нужен какой-то пусковой фактор, в данном случае коронавирус и является пусковым фактором... В Америке проводилось исследование, и было показано, что за 2020 год у них на 42 тысячи человек с болезнью Альцгеймера скончалось больше, чем обычно ежегодно", - заявила заведующая лаборатории нейрогериатрии медицинского университета имени Пирогова Элен Мхитарян.

Врач отметила, что, кроме того, после начала пандемии в США количество пациентов с болезнью Альцгеймера возросло в два раза. Мхитарян выступила на круглом столе "Восстановление после COVID-19. Как минимизировать последствия болезни и провести грамотную реабилитацию?", передает РИА Новости. Медик подчеркнула: если у переболевшего COVID-19 отмечаются какие-то значимые нарушения, нужно обязательно обратиться к врачу.

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