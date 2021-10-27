Врачи обнаружили связь COVID-19 с болезнью Альцгеймера

При малейших признаках - немедленно обращаться к врачу

Пациенты с коронавирусом, у которых была предрасположенность к болезни Альцгеймера, должны быть предельно осторожны. COVID-19 может стать пусковым фактором для этого опасного заболевания.

"Если у пациента до этого были изменения минимальные, то нужен какой-то пусковой фактор, в данном случае коронавирус и является пусковым фактором... В Америке проводилось исследование, и было показано, что за 2020 год у них на 42 тысячи человек с болезнью Альцгеймера скончалось больше, чем обычно ежегодно", - заявила заведующая лаборатории нейрогериатрии медицинского университета имени Пирогова Элен Мхитарян.

Врач отметила, что, кроме того, после начала пандемии в США количество пациентов с болезнью Альцгеймера возросло в два раза. Мхитарян выступила на круглом столе "Восстановление после COVID-19. Как минимизировать последствия болезни и провести грамотную реабилитацию?", передает РИА Новости. Медик подчеркнула: если у переболевшего COVID-19 отмечаются какие-то значимые нарушения, нужно обязательно обратиться к врачу.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram