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В Госдуму внесли законопроект о наказании за отождествление СССР и нацистской Германии

13:55
  • среда
  • 27 октября 2021

Изменения вносятся в статью административного кодекса

В Госдуму внесли законопроект о наказании за отождествление целей СССР и нацистской Германии в ходе Второй Мировой войны.

Документ размещен в базе данных нижней палаты парламента. Инициаторами законопроекта стала группа депутатов во главе с единороссом Александром Жуковым. Изменения вносятся в статью административного кодекса. 

Нарушителей планируют штрафовать на сумму до двух тысяч рублей или арестовывать на 15 суток. Должностным лицам грозит штраф до четырех тысяч рублей, а юридическим - до 50 тысяч рублей. За совершение повторного правонарушения наказание будет ужесточаться.

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