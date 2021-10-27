Эксперт: число психических расстройств у молодежи вырастет из-за пандемии

К этому может привести социальная изоляция

В ближайшее время возможен рост числа психических нарушения среди молодых людей на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Об этом в среду, 27 октября, рассказала руководитель курса "Психиатрия и психотерапия" кафедры семейной медицины с курсами клинической лабораторной диагностики, психиатрии и психотерапии, проректор по научной работе ЦГМА УД президента России Марина Самушия.

Эксперт привела данные исследования среди более 35 тысяч детей и подростков, полученные в конце 2020 года. Оно показало, что социальная изоляция, которую переживают сейчас дети и подростки, повышает риск развития депрессии по прошествии девяти лет.

Соответственно, можно ожидать роста количества психических нарушений у молодежи в обозримом будущем, подчеркнула Самушия.

Специалист также указала, что в группу риска по развитию психических расстройств попадают медики, работающие с коронавирусными пациентами. Изучение распространенности клинически значимых нарушений среди госпитализированных с COVID-19 выявило их примерно у 30% пациентов, а у медиков — в 40-45% случаев, цитирует Марину Самушия РИА Новости.

Во Всемирной организации здравоохранения ранее предупредили, что на фоне пандемии коронавируса может обостриться проблема ожирения — это связано с изменением ритма жизни в данный период и нарушениями в питании.

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