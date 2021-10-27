Алкомаркеты в Москве закроют на период нерабочих дней

Ограничения коснутся небольших компаний

Московские магазины, торгующие алкоголем, будут закрыты в период нерабочих дней, поскольку эта продукция не является товаром первой необходимости.

О закрытии алкомаркетов сообщила газета "Ведомости" со ссылкой на сети таких магазинов, которые получили соответствующие предписания от управ столичных районов. Власти ссылаются на указ мэра, согласно которому в период нерабочих дней должны закрыться все магазины, в которых ассортимент непродовольственных товаров первой необходимости и/или продуктов питания составляет менее 30%.

Информацию о закрытии алкомаркетов подтвердил газете "Известия" пресс-секретарь Департамента торговли и услуг Москвы Тарас Белозеров. По его словам, ограничения коснутся небольших компаний. Крупные сети алкомаркетов продолжат работу, поскольку продают достаточно продуктов питания.

Кроме того, работу приостановят объекты розничной торговли, которые продают алкогольную продукцию дистанционно, в том числе с доставкой.

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