Литва начала строить четырехметровый забор на границе с Белоруссией

Стоимость работ – 152 миллиона евро

Четырехметровое заграждение начала устанавливать Литва на границе с Белоруссией. Забор изготовлен из металлической стержневой сетки, поверх нее будет натянута колючая проволока, сообщил подрядчик проекта, государственная энергетическая компания Epso-G.

"В первую очередь заграждением закрываются наиболее проблемные участки границы, протяженность которых составляет около 100 км. До конца текущего года здесь будет натянута колючая проволока, а до конца апреля установлено четырехметровое заграждение", - цитирует сообщение компании ТАСС.

Работы по устройству заграждения оцениваются в 152 миллиона евро. Вильнюс рассчитывал на ассигнования по линии ЕС, но получили от Брюсселя отказ. На территорию Литвы приходится 1 070 км границ Шенгенской зоны, в том числе около 680 км - с Белоруссией. С начала года с белорусской территории в Литву проникли более 4 тысяч нелегальных мигрантов из стран Азии и Африки.

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