Дмитрия Гордона не пустили в Грузию

Журналист собирался взять интервью у Михаила Саакашвили
Украинский журналист Дмитрий Гордон заявил в прямом эфире телеканала "Украина-24", что его не пустили в Грузию.
"Меня просто поставили перед фактом в аэропорту Тбилиси, не назвав причины запрета въезда", - сказал он.
По словам Гордона, он направлялся в Грузию для интервью с бывшим президентом страны Михаилом Саакашвили.
Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Сейчас он находится в тюрьме города Рустави. Экс-глава государства заочно осужден по делам об убийстве и об избиении. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о растрате средств, разгоне оппозиционного митинга и погроме телекомпании "Имеди".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram