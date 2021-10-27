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Дмитрия Гордона не пустили в Грузию

14:08
  • среда
  • 27 октября 2021

Журналист собирался взять интервью у Михаила Саакашвили

Украинский журналист Дмитрий Гордон заявил в прямом эфире телеканала "Украина-24", что его не пустили в Грузию.
Саакашвили показал "сердечко" из окна тюрьмы (видео)

"Меня просто поставили перед фактом в аэропорту Тбилиси, не назвав причины запрета въезда", - сказал он.

По словам Гордона, он направлялся в Грузию для интервью с бывшим президентом страны Михаилом Саакашвили.

Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Сейчас он находится в тюрьме города Рустави. Экс-глава государства заочно осужден по делам об убийстве и об избиении. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о растрате средств, разгоне оппозиционного митинга и погроме телекомпании "Имеди".

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Украинский журналист Дмитрий Гордон
Украинский журналист Дмитрий Гордон
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