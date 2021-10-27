Лавров высказался о разработке нефтегазовых месторождений в Арктике

Глава МИД России провел встречу с премьером Норвегии

Россия не поддерживает предложение Евросоюза о запрете разработки нефтегазовых месторождений в Арктике. Сергей Лавров заявил об этом в Норвегии, где провёл встречу с премьер-министром королевства. Вопрос главе нашего МИД прозвучал от репортёра государственной телерадиокомпании NRK.

Сергей Лавров подчеркнул: несмотря на многие внешнеполитические разногласия, по вопросу освоения Арктики наши страны занимают единую позицию.

Инициативу Брюсселя о ведении моратория на добычу углеводородов в Норвегии назвали попыткой нанести удар по экономике северных государств. В Осло глава российского МИД принял также участие в сессии Совета Баренцева/Евроарктического региона, по итогам которой принята совместная декларация, сообщает "ТВ Центр".

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