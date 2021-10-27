Дина Аверина стала 14-кратной чемпионкой мира

Россиянка победила в соревнованиях с обручем

В японском Китакюсю продолжается чемпионат мира по художественной гимнастике - в среду россиянка Дина Аверина победила в упражнении с обручем.

Спортсменка набрала 27,750 балла. На втором месте расположилась белоруска Алина Горносько (25,950), замкнула тройку итальянка Софья Раффаэли (25,850).

Сестра Дины Арина стала шестой (24,950).

Сестры Аверины, им по 23 года, выступают на ЧМ под руководством нового личного тренера - Юлии Барсуковой.

Таким образом, Дина Аверина стала уже 14-кратной чемпионкой мира. На счету Арины четыре победы.

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