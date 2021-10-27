Допуск к экзамену на водительские права ужесточили в нерабочие дни

График экзаменов может быть изменен

График сдачи экзаменов на получение права управления транспортными средствами в период нерабочих дней могут быть изменены. Об этом в среду, 27 октября, рассказали в Министерстве внутренних дел России.

С 30 октября по 7 ноября включительно государственные услуги по линии Госавтоинспекции, в том числе по приему экзаменов и выдаче водительских удостоверений будут осуществляться только по предварительной записи через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

Расписание экзаменов может быть скорректировано во взаимодействии с автошколами. При этом кандидаты с повышенной температурой и другими симптомами заболевания к экзаменам допускаться не будут. Для контроля состояния претендентов на права будет проводиться термометрия.

Поставить автомобиль на регистрационный учет в нерабочие дни также можно будет только по предварительной записи через портал госуслуг. Выдача разрешения на внесение изменений в конструкцию транспортного средства будет проводиться в электронном виде по ранее выработанному алгоритму. Выдача свидетельств о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности, а также свидетельств по допуску транспортных средств к перевозке опасных грузов будет осуществляться по предварительной записи по телефону.

В период нерабочих дней участников дорожного движения не будут отправлять в подразделения Госавтоинспекции для рассмотрения дел об административных правонарушениях при наличии полномочий по принятию решения по делу у должностного лица непосредственно на месте совершения правонарушения. Если это невозможно, будет назначаться конкретная дата и время явки, прием будет проходить в специально отведенных помещениях, по возможности – через окна приема.

Нахождение граждан в служебных автомобилях ГИБДД и помещениях стационарных постов ДПС должно быть сведено к минимуму. Сотрудников инспекции обеспечат средствами индивидуальной защиты, помещения будут подвергаться санитарной обработке и проветриванию не реже одного раза в два часа, сообщает "МВД Медиа".

Нерабочие дни в России продлятся с 30 октября по 7 ноября включительно, соответствующий указ подписал глава государства Владимир Путин. Руководство регионов вправе продлить режим нерабочих дней по своему усмотрению.

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