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"Сидят и не знают, от кого их дети": Матвиенко - о необходимости цензуры на ТВ

14:26
  • среда
  • 27 октября 2021

Речь, уточнила спикер СФ, именно о нравственной цензуре

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на совместном заседании организационного комитета третьего Евразийского женского форума и Совета Евразийского женского форума предложила бороться с безнравственными передачами на телевидении.
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"Если говорить о роли женщин в журналистике, нам нужно знаете с чем бороться? Я против всякой цензуры на телевидении, мы живем в другом времени и так далее, но нравственная цензура должна все равно быть в любом обществе", - сказала спикер верхней палаты парламента (цитата по ТАСС).

Как уточнила Матвиенко, в некоторых шоу появляются "девушки низкой социальной ответственности и не знают, от кого они родили детей, там прямо берут тесты ДНК".

По словам спикера, об ответственности власти за то, что показывают телеканалы, говорят в том числе врачи и учителя. В связи с этим Матвиенко предложила женщинам-журналистам объединились в плане нравственного кодекса в журналистике.

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