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Власти Севастополя решили пускать в город только привитых и переболевших

14:35
  • среда
  • 27 октября 2021

С ПЦР-тестом или медотводом блокпосты не пропустят

Въехать в Севастополь в течение нерабочих дней можно только по сертификату о вакцинации и справке о недавно перенесенном COVID-19. ПЦР-тест и медотвод не будут основанием для сотрудников на блокпостах, сообщили в пресс-службе городского правительства.
На въезде в Севастополь установят блокпосты

"Не будет действовать медицинский документ, подтверждающий наличие противопоказаний, заверенный лечащим врачом, руководителем или заместителем руководителя медицинской организации (справка ВКК), к которому должен прилагаться отрицательный ПЦР-тест, полученный не позднее, чем за 72 часа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в нерабочие дни гражданам с медотводом рекомендовано находиться на самоизоляции. Самоизоляцию должны соблюдать также невакцинированные лица старше 60 лет, беременные и больные хроническими заболеваниями. А в объявленные нерабочими дни власти просят оставаться дома всех, кому нет острой необходимости покидать квартиру.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев ранее заявил, что с 30 октября на въездах в город и железнодорожном вокзале будут действовать блокпосты. Жителям любых других регионов, в том числе и Крыма, необходимо предъявить сертификат о вакцинации либо справку о недавно перенесенном коронавирусе, передает ТАСС.

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