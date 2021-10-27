На борту Каир - Москва обнаружили подозрительное послание

Egypt Air проводит проверку
Пассажирский самолет Airbus A220 авиакомпании Egypt Air, выполняющий рейс Каир-Москва вернулся в аэропорт вылета из-за подозрительного сообщения на одном из сидений.
На кресле обнаружили угрожающее послание, сообщили ТАСС в авиакомпании. В результате было принято решение вернуть борт в Каир.
Самолет благополучно приземлился в аэропорту вылета спустя 22 минуты. Авиакомпания Egypt Air проводит проверку.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram