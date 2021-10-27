МВД предложило способ борьбы с суррогатным алкоголем

Ведомство выступает за строгую регламентацию оборота метанола

В России следует ужесточить правила оборота метилового спирта, который часто применяют для производства суррогатного алкоголя. Об этом в среду, 27 октября, заявил начальник управления "Т" Министерства внутренних дел России Олег Ким.

Представитель ведомства выступил на заседании комитета Госдумы по экономической политике в ходе обсуждения ситуация с массовым отравлением контрафактным спиртным в ряде российских регионов. Ким рассказал, что с июля по октябрь от употребления метанолосодержащей жидкости в России скончались 56 человек.

Ким отметил, что в настоящее время оборот метанола не регулируется государством: любой индивидуальный предприниматель может его продавать для дальнейшего использования в бытовых условиях.

В МВД предложили вести регламент оборота метанола с возможным лицензированием, а также установить критерии строгой отчетности. В качестве примера Олег Ким привел поправки в законодательство, касающиеся оборота этилового спирта — после их принятия значительно сократились поставки этанола на нелегальное производство спиртосодержащей продукции.

После этого "бутлегеры начали испытывать определенный дефицит и стали использовать метанол в производстве суррогатного продукта", поэтому участились случаи массового отравления с летальным исходом в том числе употребляющими метанолосодержащую жидкость под видом алкогольной продукции, цитирует представителя МВД РИА Новости.

Ответственность за смерть людей от отравления контрафактным алкоголем следует существенно ужесточить. С таким предложением выступил руководитель проекта "Трезвая Россия", депутат Госдумы Султан Хамзаев. В письме министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву автор инициативы предложил ужесточить наказание за производство и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, до 20 лет лишения свободы, если данные деяния повлекли смерть двух и более лиц.

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