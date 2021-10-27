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ЦБ дал прогноз по инфляции на конец года

14:49
  • среда
  • 27 октября 2021

Прогноз на 2022-й остается неизменным

Директор департамента денежно-кредитной политики Центробанка Кирилл Тремасов рассказал о прогнозе регулятора по инфляции в стране на конец 2021 года.
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"Наш базовый прогноз предполагает инфляцию на конец года в 7,4-7,9%. Пока мы видим, что идем ближе к верхней границе этого прогноза", - сказал он (цитата по ТАСС).

Прогноз на 2022 год при этом остается неизменным - 4-4,5%.

Ранее председатель ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что ограничительные меры, которые вводят в России для борьбы с пандемией, окажут проинфляционное воздействие. В целом, по словам Набиуллиной, регулятор видит риски высокой инфляции в мире. В долгосрочной перспективе все страны могут столкнуться с замедлением экономического роста.

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