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Скифское золото решили оставить в Нидерландах

15:03
  • среда
  • 27 октября 2021

Музей Пирсона гарантирует его сохранность

Решение Амстердамского суда по скифскому золоту не окончательное, на него может быть подана апелляция в Верховный суд. Так что коллекция пока останется в Нидерландах, сообщил пресс-секретарь университета Амстердама Яша Ланге.
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"На решение Апелляционного суда, возможно, будет подана апелляция в Верховный суд. Следовательно, экспонаты будут надежно храниться в Нидерландах до вынесения окончательных решений", - цитирует Ланге "Интерфакс".

Археологический музей Алларда Пирсона, где выставлялась коллекция, организационно относится к университету Амстердама. 26 октября Апелляционный суд постановил, что музей должен вернуть скифское золото Украине.

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