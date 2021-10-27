Москва и Сеул договорились взаимодействовать по северокорейской проблеме

Ранее КНДР подтвердила, что успешно провела испытания новой баллистической ракеты подводных лодок
Министр иностранных дел Южной Кореи Чон Ый Ён заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым, что страны договорились тесно сотрудничать по урегулированию ситуации на Корейском полуострове.
"Мы сошлись во мнении о неотложности решения северокорейской ядерной проблемы, условились тесно взаимодействовать на разных уровнях для скорейшего восстановления мирного процесса на Корейском полуострове. Мы обменялись мнениями по различным мерам взаимодействия", - отметил глава корейского внешнеполитического ведомства (цитата по ТАСС).
Он уточнил, что его страна высоко оценивает постоянную поддержку России в деле улучшения межкорейских отношений.
На переговорах, добавил Чон Ый Ён, стороны подтвердили статус России и Южной Кореи как партнеров в обеспечении развития на евразийском пространстве.
Ранее КНДР подтвердила, что успешно провела испытания новой баллистической ракеты подводных лодок.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram