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Москва и Сеул договорились взаимодействовать по северокорейской проблеме

15:17
  • среда
  • 27 октября 2021

Ранее КНДР подтвердила, что успешно провела испытания новой баллистической ракеты подводных лодок

Министр иностранных дел Южной Кореи Чон Ый Ён заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым, что страны договорились тесно сотрудничать по урегулированию ситуации на Корейском полуострове.
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"Мы сошлись во мнении о неотложности решения северокорейской ядерной проблемы, условились тесно взаимодействовать на разных уровнях для скорейшего восстановления мирного процесса на Корейском полуострове. Мы обменялись мнениями по различным мерам взаимодействия", - отметил глава корейского внешнеполитического ведомства (цитата по ТАСС).

Он уточнил, что его страна высоко оценивает постоянную поддержку России в деле улучшения межкорейских отношений.

На переговорах, добавил Чон Ый Ён, стороны подтвердили статус России и Южной Кореи как партнеров в обеспечении развития на евразийском пространстве.

Ранее КНДР подтвердила, что успешно провела испытания новой баллистической ракеты подводных лодок.

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