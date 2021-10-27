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ФАС пригрозила Apple новым оборотным штрафом

15:13
  • среда
  • 27 октября 2021

В отношении компании возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства

Федеральная антимонопольная служба России возбудила в отношении компании Apple дело о нарушении антимонопольного законодательства. Об этом в среду, 27 октября, рассказали в пресс-службе ведомства.
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Ведомство выяснило, что пункт 3.1 "Руководства по рассмотрению" App Store запрещает разработчикам iOS-приложений информировать клиентов внутри приложения о возможности оплаты покупок за пределами App Store. Компания требует, чтобы разработчики удаляли ссылки на свои интернет-ресурсы и изменяли функционал приложения так, чтобы форма регистрации не вела на внешние сайты. В противном случае Apple не допускает приложения в свой магазин.

30 августа ФАС выдала Apple предупреждение о прекращении нарушения антимонопольного законодательства об устранении нарушения в срок до 30 сентября 2021 года. Однако предписание не было исполнено.

В связи с этим антимонопольщики возбудили дело в отношении компании. В случае признания Apple нарушителем Закона о защите конкуренции ей может грозить оборотный штраф от суммы выручки на рынке, сообщается на официальном сайте ФАС.

В апреле ФАС уже наложила на Apple крупный штраф. Компанию обязали выплатить 12 миллионов долларов за злоупотребление доминирующим положением.

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