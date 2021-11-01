"Вечные" темы: Хлоя Чжао помогла Marvel показать новых героев студии

Рассказываем, каким получился фильм и какие цели преследует продюсер студии Кевин Файги

В прокат выходит новый фильм киновселенной Marvel (MCU) "Вечные". Он основан на одноименной серии комиксов, которая издается с 1976 года. Режиссеркой фильма о гуманоидах стала лауреатка премии "Оскар" Хлоя Чжао, а главные роли исполнили Джемма Чан, Ричард Мэдден, Анджелина Джоли, Брайан Тайри Генри, Кумэйл Нанджиани и Сальма Хайек. Фанаты студии долго ждали эту премьеру — из-за пандемии дату несколько раз переносили.

Знакомьтесь, ваши новые защитники

Студия Marvel во главе с продюсером Кевином Файги представила очередную команду супергероев. На замену Мстителям пришли Вечные — группа космических существ, с древних времен защищающих человечество от зла — Девиантов.

В трейлере заявлен простой и знакомый по другим фильмам MCU сюжет, однако студия находит, чем удивить зрителей — особенно ту часть, которая не знакома с серией комиксов. Есть в "Вечных" и бессмертные элементы: юмор, культурные отсылки и сцены после титров — фанатов ждет два сюрприза.

В четвертой фазе Marvel выходит на космический уровень и наконец рассказывает свою версию создания Вселенной. Оказывается, жизнь заложили Целестиалы, раса создателей. Именно они отправляют Вечных — Икариса, Серси, Фастоса, Аяк и других — на Землю. Теперь и вы знаете, что было в начале.

Ближе к природе

"Земля кочевников", но про супергероев — такое краткое описание фильма "Вечные" кажется вполне справедливым. Режиссерка новой картины Marvel — Хлоя Чжао, и это видно в каждом кадре.

Чжао, талант которой этой весной принес нашумевшей "Земле кочевников" (Nomadland, 2020) сразу три "Оскара", с удовольствием взялась за работу над "Вечными", но сделала это задолго до своей крупной победы — ещё в 2018 году. В интервью режиссерка призналась, что является большой поклонницей MCU, "Звездных войн", "Гарри Поттера" и "Властелина колец". Изначально она должна была снимать "Черную вдову", но отказалась от участия в проекте.

Рука Чжао чувствуется в диалогах героев и съёмке. Сцена, когда Вечные впервые прибывают на Землю, снималась на острове Фуэртевентура (Канарский архипелаг) в предзакатный час — любимое время для съемок режиссерки.

"Это эмоциональное путешествие с Вечными. Мы узнаем, кто они и что значит быть человеком", — говорит о фильме сама Чжао в ролике, посвященном созданию "Вечных".

В новом фильме Marvel божества из космоса созерцают земные скалы, закаты и морские пейзажи, а потом там же ведут бой. Благодаря Чжао картина о Вечных получилась свежей, а актерский состав стал ансамблем.

Marvel vs DC

Если судить по количеству вышедших номеров, комиксы "Вечные" нельзя назвать популярной серией, отмечает Андрей Дроздов, руководитель комикс-центра московской smart-библиотеки имени Анны Ахматовой.

"Автор серии — Джек Кирби — пытался создать в Marvel различные миры, но его креатив не понравился руководству, Стэну Ли. Они поссорились, разошлись, Кирби ушел в DC, но потом вернулся в Marvel. Так его "Вечные" не прожили долго. Сама серия для Кирби стала отражением героев, которых он создавал для вселенной DC. Огромное количество персонажей в "Вечных" невероятно похожи на персонажей DC. Один герой похож на Супермена, другой — на Флеша", — рассказал Дроздов.

Видео: смотрите трейлер фильма "Вечные"

Эксперт при этом подчеркивает, что киностудия Marvel никогда не отталкивалась от важности и популярности персонажей своих комиксов.

"Железный человек, Тор были популярными, но никогда не были в пятерке лучших, любимых американцами. Случилось так, что не самый популярный персонаж комиксов — Железный человек — стал собирать миллиарды после появления в киновселенной Marvel. Осмелев, студия решила продвигать других героев", — объяснил он в беседе с "ТВ Центром".

По мнению Дроздова, серию "Вечные" нельзя назвать актуальной, так как она никогда не представляла интересы различных слоев населения.

Видео: смотрите ролик о создании фильма "Вечные"

"Это божественная опера о супер-созданиях. Важность этой истории заключается лишь в бизнес-перспективе, которую рассматривает Кевин Файги. Студии нужно показать многоплановость, разнообразность вселенной Marvel. От этого в огромной команде "Вечных" можно найти ЛГБТ-персонажей, представителей разных наций, рас", — заявил эксперт.

План продюсера Кевина Файги — "застолбить" первенство на супергеройском кинорынке. Marvel показывает аналоги героев DC, чтобы Супермен, Бэтмен, Чудо-женщина и Флэш были вторичными, неинтересными публике, убежден Дроздов.

Фильм "Вечные" (Eternals) выйдет в российский прокат после завершения нерабочей недели — 8 ноября.

Антон Пичугин. "ТВ Центр".

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