Гороскоп на сегодня, 28 октября, для всех знаков зодиака

Ракам предстоит тяжелый день, а дев ждет период преображения
Гороскоп на сегодня, 28 октября, составлен астрологом Юлией Рыж специально для утреннего канала "Настроение" ("ТВ Центр").
Овны
Приготовьтесь нырнуть в поток, который легко утянет вас в водоворот страстей. Но так как день для вас гармоничен, стоит ожидать только приятных эмоций.
Тельцы
Вас ожидает чувственный день, направленный на работу с самоощущениями. Вы сможете взглянуть на себя с другой стороны, определить истинное отношение к некоторым людям.
Близнецы
Вам придётся окунуться в эмоции, от которых раньше бежали. Это хороший период для плодотворной работы с психологом. Начинайте.
Раки
Будьте внимательны, день сложный. Возможны неприятности. Конечно, вы устраните их, используя обаяние и интеллект, но неприятный осадок останется.
Львы
Хороший день для общения с единомышленниками. Вашей личности не хватает принятия, так что отбросьте все срочные дела и отправляйтесь к тем, кто вас по-настоящему понимает.
Девы
Вас ждёт период преображения. Поменять придётся всё: от внешнего вида до установок в голове. Вы определённо выросли из той роли, что вынуждены были играть все это время.
Весы
Благоприятный день, направленный на обеспечение безопасности. Займитесь поиском источников дополнительного дохода, обеспечьте себе финансовую подушку, наладьте отношения с авторитетными людьми.
Скорпионы
Пора принять тот факт, что вы не всесильны, и хотя бы временно перестать бороться. Этим вы только отравляете жизнь, не позволяя себе наслаждаться каждым мгновением.
Стрельцы
Сегодня, возможно, вскроются прошлые обиды или появится человек, влияющий на ваше эмоциональное здоровье. В любом случае, только вы контролируете бурю внутри себя.
Козероги
Опасное время, наполненное неуверенностью. Вы можете почувствовать себя несчастным и обиженным, разозлиться на окружающих. Но поймите: это вы позволяете людям так поступать с собой.
Водолеи
День покажется интересным, ведь он будет полон людей, событий, впечатлений. Направьте поток полученной энергии в нужное русло, и результат вас обрадует.
Рыбы
Ваши интеллектуальные и эмоциональные ресурсы немного истощены, они нуждаются в зарядке. Позвольте себе расслабиться так, как того требуют тело и душа. Вы достойны лучшего, и сами это знаете.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram