Гороскоп на сегодня, 28 октября, для всех знаков зодиака

Ракам предстоит тяжелый день, а дев ждет период преображения

Гороскоп на сегодня, 28 октября, составлен астрологом Юлией Рыж специально для утреннего канала "Настроение" ("ТВ Центр").

Овны

Приготовьтесь нырнуть в поток, который легко утянет вас в водоворот страстей. Но так как день для вас гармоничен, стоит ожидать только приятных эмоций.

Тельцы

Вас ожидает чувственный день, направленный на работу с самоощущениями. Вы сможете взглянуть на себя с другой стороны, определить истинное отношение к некоторым людям.

Близнецы

Вам придётся окунуться в эмоции, от которых раньше бежали. Это хороший период для плодотворной работы с психологом. Начинайте.

Раки

Будьте внимательны, день сложный. Возможны неприятности. Конечно, вы устраните их, используя обаяние и интеллект, но неприятный осадок останется.

Львы

Хороший день для общения с единомышленниками. Вашей личности не хватает принятия, так что отбросьте все срочные дела и отправляйтесь к тем, кто вас по-настоящему понимает.

Девы

Вас ждёт период преображения. Поменять придётся всё: от внешнего вида до установок в голове. Вы определённо выросли из той роли, что вынуждены были играть все это время.

Весы

Благоприятный день, направленный на обеспечение безопасности. Займитесь поиском источников дополнительного дохода, обеспечьте себе финансовую подушку, наладьте отношения с авторитетными людьми.

Скорпионы

Пора принять тот факт, что вы не всесильны, и хотя бы временно перестать бороться. Этим вы только отравляете жизнь, не позволяя себе наслаждаться каждым мгновением.

Стрельцы

Сегодня, возможно, вскроются прошлые обиды или появится человек, влияющий на ваше эмоциональное здоровье. В любом случае, только вы контролируете бурю внутри себя.

Козероги

Опасное время, наполненное неуверенностью. Вы можете почувствовать себя несчастным и обиженным, разозлиться на окружающих. Но поймите: это вы позволяете людям так поступать с собой.

Водолеи

День покажется интересным, ведь он будет полон людей, событий, впечатлений. Направьте поток полученной энергии в нужное русло, и результат вас обрадует.

Рыбы

Ваши интеллектуальные и эмоциональные ресурсы немного истощены, они нуждаются в зарядке. Позвольте себе расслабиться так, как того требуют тело и душа. Вы достойны лучшего, и сами это знаете.

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