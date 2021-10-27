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Путин предложил учредить механизм антипандемийного взаимодействия

15:37
  • среда
  • 27 октября 2021

Россия представит конкретные соображения в ближайшее время

Россия предлагает учредить под эгидой Восточноазиатских саммитов общерегиональный механизм антипандемийного взаимодействия. Об этом в среду, 27 октября, заявил российский лидер Владимир Путин в ходе выступления в режиме видеоконференции на заседании 16-го Восточноазиатского саммита.
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Путин отметил, что регион сталкивается с серьезными вызовами и угрозами в сфере безопасности, экономического, социального развития, к которым в последние два года добавилась коронавирусная инфекция. В связи с этим логично, что саммит фокусируется на теме борьбы с пандемией и преодоления ее последствий.

Россия готова к обмену опытом с заинтересованными странами по практическим вопросам борьбы с инфекциями, подчеркнул глава государства. В частности, он предложил расширить программу обучения специалистов-эпидемиологов из государств АСЕАН на базе владивостокского Центра по изучению проблем биологической безопасности в АТР.

Также Россия выступает за разработку процедуры взаимного признания сертификатов вакцинации и обеспечения свободного и недискриминационного доступа к вакцинам от COVID-19 для граждан всех государств. Путин напомнил, что российские препараты, прежде всего "Спутник V", одобрены к применению в 70 и поставляются в более чем 50 государств.

Президент России также рассказал, что страна будет и далее предоставлять российские тест-системы и реагенты для диагностики коронавируса, в том числе на безвозмездной основе.

Путин поддержал инициативу принять по итогам встречи отдельное тематическое заявление, а также пообещал представить конкретные соображения по механизму антипандемийного взаимодействия в ближайшее время по экспертным каналам, сообщается на официальном сайте Кремля.

Ранее Владимир Путин заявил, что пандемия коронавирусной инфекции стала очередным напоминанием, насколько хрупко мировое сообщество. Россия призывает другие страны отбросить неуместные амбиции и работать сообща для борьбы с ковидом, отметил глава государства.

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