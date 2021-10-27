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В Екатеринбурге подростки избили майора полиции

15:29
  • среда
  • 27 октября 2021

Нападавшие задержаны

Начальник пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что трое подростков в Екатеринбурге избили майора полиции. Об инциденте на улице Черняховского заявила супруга пострадавшего.
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"По предварительным данным, майор возвращался домой в гражданской одежде. Около подъезда своего дома трое злоумышленников брызнули в его глаза из газового баллончика и нанесли ему телесные повреждения. При этом нападавшие личные вещи полицейского не похитили, никаких требований не выдвигали", - приводит слова Горелых РИА "Новости".

Потерпевшего госпитализировали с серьезными повреждениями лица. Сейчас ему оказывают помощь.

Нападавшими оказались "16-летний местный житель Гайнуллин, его напарник по фамилии Лысов, они уже опрошены".

Третий соучастник находился в Туринской Слободе. Они искали себе жертву, чтобы ограбить.

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