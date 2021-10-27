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Путин предупредил о новом витке гонки вооружений в АТР

15:40
  • среда
  • 27 октября 2021

Угроза возникла после развала Договора РСМД

Азиатско-Тихоокеанский регион столкнулся с перспективой нового витка гонки вооружений. Угроза возникла после развала Договора о ликвидации ракет меньшей и средней дальности, заявил президент России Владимир Путин.
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"С прекращением действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности регион столкнулся с возможностью появления этих ударных средств на своем обширном пространстве, а соответственно, и с перспективой нового витка гонки вооружений", - сказал российский лидер.

Президент выступил в режиме видеоконференции на Восточноазиатском саммите. По словам Путина, Россия понимала всю опасность такого развития событий и объявила односторонний мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности в АТР и других регионах. Российский призыв к серьёзному разговору остается в силе, приводит слова Путина "Интерфакс".

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