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Разработчик рассказал о составе подростковой вакцины от COVID-19

16:02
  • среда
  • 27 октября 2021

Препарат оптимизирован с учетом возраста

Российская вакцина от коронавирусной инфекции, предназначенная для подростков, близка по составу к препарату "Спутник V". Об этом в среду, 27 октября, рассказал разработчик вакцины.
Минздрав рассказал о порядке вакцинации подростков от коронавируса

Состав препарата был оптимизирован с учетом возраста целевой аудитории, чтобы возможные побочные эффекты после вакцинации были минимальны, сообщает ТАСС.

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что разрабатываемая в учреждении вакцина для детей и подростков проходит фармакологическую экспертизу. Он выразил надежду, что препарат в скором времени будет зарегистрирован, сообщает РИА Новости.

Гинцбург ранее также рассказал, что детская вакцина имеет минимальные побочные эффекты. После прививки может повыситься температура тела до 37,2-37,3 градуса.

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