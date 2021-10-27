Разработчик рассказал о составе подростковой вакцины от COVID-19

Препарат оптимизирован с учетом возраста

Российская вакцина от коронавирусной инфекции, предназначенная для подростков, близка по составу к препарату "Спутник V". Об этом в среду, 27 октября, рассказал разработчик вакцины.

Состав препарата был оптимизирован с учетом возраста целевой аудитории, чтобы возможные побочные эффекты после вакцинации были минимальны, сообщает ТАСС.

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что разрабатываемая в учреждении вакцина для детей и подростков проходит фармакологическую экспертизу. Он выразил надежду, что препарат в скором времени будет зарегистрирован, сообщает РИА Новости.

Гинцбург ранее также рассказал, что детская вакцина имеет минимальные побочные эффекты. После прививки может повыситься температура тела до 37,2-37,3 градуса.

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