Зеленский хочет запретить россиянам гастролировать на Украине

Даны соответствующие поручения

Президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру Денису Шмыгалю, секретарю СНБО Алексею Данилову и главе СБУ Ивану Баканову проработать инициативу, набравшую более 25 тысяч голосов, о запрете гастролей российских артистов в стране.

"Проработать внесенные предложения, проанализировать состояние соблюдения требований соответствующего законодательства, в частности закона Украины "О гастрольных мероприятиях на Украине" в части проведения гастрольных мероприятий, участниками которых являются граждане государства-агрессора (таковым Украина считает Россию - прим.ред.)", - сказано в опубликованном на сайте офиса главы государства ответе на петицию.

Зеленский добавил, что просит проработать вопросы усиления ответственности за нарушение требований закона и совершенствования системы организации и проведения гастролей российских артистов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram