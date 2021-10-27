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Захарова: решение по скифскому золоту создает опасный прецедент

16:10
  • среда
  • 27 октября 2021

В России до последнего надеялись, что сфера культуры останется вне политики

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала решение суда Амстердама по скифскому золоту, который постановил передать коллекцию Украине.
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"Вердикт Апелляционного суда Амстердама создает крайне опасный прецедент, который подрывает доверие между музейными сообществами разных стран и ставит под вопрос дальнейшие перспективы межмузейного сотрудничества, в том числе между Россией и Нидерландами. Прискорбно", - сказано в опубликованном на сайте МИД заявлении.

Дипломат добавила, что голландские судьи, руководствуясь исключительно политическими мотивами, полностью проигнорировали тот факт, что скифское золото является культурно-историческим наследием народов Крымского полуострова, на котором были обнаружены артефакты.

"До последнего надеялись, что хотя бы сфера культуры останется вне политики", - заключила спикер внешнеполитического ведомства.

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