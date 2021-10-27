Захарова: решение по скифскому золоту создает опасный прецедент

В России до последнего надеялись, что сфера культуры останется вне политики

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала решение суда Амстердама по скифскому золоту, который постановил передать коллекцию Украине.

"Вердикт Апелляционного суда Амстердама создает крайне опасный прецедент, который подрывает доверие между музейными сообществами разных стран и ставит под вопрос дальнейшие перспективы межмузейного сотрудничества, в том числе между Россией и Нидерландами. Прискорбно", - сказано в опубликованном на сайте МИД заявлении.

Дипломат добавила, что голландские судьи, руководствуясь исключительно политическими мотивами, полностью проигнорировали тот факт, что скифское золото является культурно-историческим наследием народов Крымского полуострова, на котором были обнаружены артефакты.

"До последнего надеялись, что хотя бы сфера культуры останется вне политики", - заключила спикер внешнеполитического ведомства.

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