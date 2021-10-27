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Московским компаниям напомнили о штрафах за отказ соблюдать меры

16:45
  • среда
  • 27 октября 2021

С 28 октября по 7 ноября в столице объявлена нерабочая неделя

Предприятиям в Москве, которые продолжат работу в течение нерабочей недели вопреки распоряжению столичных властей, грозят штрафы до одного миллиона рублей и приостановка деятельности на 90 дней. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. Предупреждение для бизнеса опубликовано на сайте mos.ru.

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Москвичи активно закупаются в магазинах перед нерабочими днями

"Для индивидуальных предпринимателей - штраф в размере от 50 тысяч до одного миллиона рублей и приостановка деятельности на срок до 90 суток", - отмечается в сообщении на портале мэра и правительства Москвы.

На такой же срок могут приостановить работу юридических лиц, но сумма штрафа для них составит от 300 тысяч.

Контролировать работу компаний и предприятий в эти дни будут сотрудники Роспотребнадзора, полиции, Объединения административно-технических инспекций, префектур и районных управ.

Видео: москвичи активно закупаются в магазинах перед нерабочими днями

С четверга Москва уходит на нерабочие дни. В столице закроется всё, кроме организаций, обеспечивающих функционирование городской инфраструктуры, СМИ, предприятий непрерывного цикла и еще ряда исключений.

Жителей предупреждают, что закроются все магазины, кроме продуктовых, аптек, автозаправок и магазинов, где доля еды и товаров первой необходимости не менее 30% - остальные магазины смогут работать на доставку.

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