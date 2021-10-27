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Известна причина возвращения самолета Каир - Москва в аэропорт

16:39
  • среда
  • 27 октября 2021

Данные передал официальный источник в авиакомпании

В авиакомпании Egypt Air объяснили, почему направлявшийся из Каира в Москву самолет вернулся в аэропорт.
Самолет развалился на куски при взлете из аэропорта в Техасе

"Официальный источник в Egypt Air подтвердил, что рейс компании MS729 модели A220-300 вернулся спустя 22 минуты после взлета из-за наличия на одном из сидений самолета сообщения с угрозами, оставленными неизвестным лицом", - приводит сообщение РИА "Новости".

Уточняется, что из Каира рейс вылетел в 12:14 по Москве.

В российской столице он должен был приземлиться с получасовой задержкой в 16:23.

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