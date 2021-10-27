Известна причина возвращения самолета Каир - Москва в аэропорт

Данные передал официальный источник в авиакомпании
В авиакомпании Egypt Air объяснили, почему направлявшийся из Каира в Москву самолет вернулся в аэропорт.
"Официальный источник в Egypt Air подтвердил, что рейс компании MS729 модели A220-300 вернулся спустя 22 минуты после взлета из-за наличия на одном из сидений самолета сообщения с угрозами, оставленными неизвестным лицом", - приводит сообщение РИА "Новости".
Уточняется, что из Каира рейс вылетел в 12:14 по Москве.
В российской столице он должен был приземлиться с получасовой задержкой в 16:23.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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