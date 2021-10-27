Патрушев заявил о росте IT-рисков

Это связано с переводом многих сотрудников на удаленку

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил на прошедшем по видеосвязи совещании по вопросам безопасности в ЦФО, что при переводе сотрудников на удаленный режим работы незащищены оказываются большое количество каналов доступа к служебным информационным системам.

"Отсутствует подключение всей необходимой информационной инфраструктуры к государственной системе обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак. Затягиваются сроки внедрения отечественного программного обеспечения", - уточнил секретарь Совбеза (цитата по РИА "Новости").

В связи с этим Патрушев обратился к руководителям регионов с просьбой принять необходимые меры по недопущению указанных нарушений.

Как заметил секретарь СБ, важно за счет ускорения перехода на использование отечественного софта усилить работу по защите информационных ресурсов в органах государственной власти и местного самоуправления.

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