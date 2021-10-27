ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Патрушев заявил о росте IT-рисков

17:00
  • среда
  • 27 октября 2021

Это связано с переводом многих сотрудников на удаленку

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил на прошедшем по видеосвязи совещании по вопросам безопасности в ЦФО, что при переводе сотрудников на удаленный режим работы незащищены оказываются большое количество каналов доступа к служебным информационным системам.
Патрушев назвал высший приоритет стратегии нацбезопасности

"Отсутствует подключение всей необходимой информационной инфраструктуры к государственной системе обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак. Затягиваются сроки внедрения отечественного программного обеспечения", - уточнил секретарь Совбеза (цитата по РИА "Новости").

В связи с этим Патрушев обратился к руководителям регионов с просьбой принять необходимые меры по недопущению указанных нарушений.

Как заметил секретарь СБ, важно за счет ускорения перехода на использование отечественного софта усилить работу по защите информационных ресурсов в органах государственной власти и местного самоуправления.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Николай Патрушев
Николай Патрушев
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.