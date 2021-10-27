Лавров обвинил киевский режим в неонацизме

Глава МИД России предостерег вооружающие Украину страны после применения беспилотников в Донбассе

Москва проверяет информацию об использовании Киевом ударных беспилотников в Донбассе. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

В результате серии атак со стороны украинских Вооружённых сил серьезно повреждена инфраструктура, обесточены несколько поселков в ДНР и ЛНР. Информация о жертвах не поступала. Данные о первом применении боевых дронов "Байрактар" турецкого производства подтвердил Генштаб ВСУ.

Ранее Минобороны Украины сообщало о закупке этих беспилотников и строительстве центра по их обслуживанию. БПЛА "Байрактар" относятся к классу боевой авиации. Такие полёты в районе линии соприкосновения запрещены Минскими соглашениями. Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что инцидент должен быть серьёзно воспринят теми, кто поставляет Киеву летальное вооружение.

"По первой информации, каких-либо жертв в связи с этими утверждениями - о применении "Байрактара" - не зафиксировано. Но, в принципе, история, конечно, должна заставить задуматься всех тех, кто потакает капризным требованиям Украины о том, что её необходимо завтра принять в НАТО. И, конечно, должна заставить задуматься тех, кто вооружает подконтрольный неонацистам киевский режим", - сказал глава МИД России Сергей Лавров.

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