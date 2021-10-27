Оперштаб ответил на основные вопросы москвичей о "длинных" выходных

Нерабочие дни в столице вводятся с 28 октября по 7 ноября

Как сообщили в среду в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве, в период нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября в столице не будут работать все предприятия, за исключением обеспечивающих функционирование городской инфраструктуры организаций, предприятий непрерывного цикла и некоторых других, деятельность которых не может быть прекращена.

Если организация продолжит работу в нарушение указа мэра Москвы, то понесет административную ответственность. Для индивидуальных предпринимателей предусмотрен штраф в размере от 50 тысяч до 1 миллиона рублей и приостановка деятельности на срок до 90 суток. На такой же срок могут приостановить работу юридических лиц, сумма штрафа составит от 300 тысяч до 1 миллиона рублей.

"Как показывает опыт, нерабочие дни являются одним из самых эффективных способов снижения темпов роста заболеваемости коронавирусом, так как позволяют в короткие сроки разорвать максимальное количество цепочек распространения заболевания", - сказано в сообщении.

В указанный период все медицинские организации (в том числе частные) продолжат оказывать плановую медицинскую помощь в обычном режиме. Также в полном объеме будет сохранена экстренная медицинская помощь. В торговых центрах и центрах госуслуг "Мои документы" продолжатся вакцинация и проведение экспресс-тестирования. Стоматологии же будут оказывать только экстренную или неотложную стоматологическую помощь.

В обычном режиме будут функционировать продуктовые магазины, аптеки. Остальные точки смогут реализовывать товар дистанционно, в том числе при помощи доставки.

Кафе и рестораны будут открыты только для продажи навынос. Принимать посетителей смогут только заведения при гостиницах и хостелах, а также корпоративные столовые и буфеты. Доступны они будут только постояльцам и сотрудникам.

Соблюдающим домашний режим горожанам старше 60 лет в этот период добровольцы или социальные работники станут доставлять продукты, лекарства и предметы первой необходимости.

С 28 октября по 7 ноября уходят на каникулы городские, федеральные и частные школы, а также школы дополнительного и спортивного образования. Для дошкольников, которых не с кем оставить дома, в городских детских садах будут организованы дежурные группы. В музеях будут проходить школьные экскурсии по предварительной записи, а также экскурсии для семей, которые приобрели электронные билеты и путевки. Для посетителей старше 18 лет вход в музеи возможен при наличии QR-кодов и защитных масок.

"В театры зрители до 18 лет, не имеющие QR-кода, смогут попасть в сопровождении родителей или законных представителей, предъявивших код. Если у ребенка есть QR-код, то сопровождение не нужно. В парках досуговая программа на неделю с 1 по 7 ноября, а также программа ко Дню народного единства пройдут в онлайн-формате", - уточняется в сообщении.

Не будут проводиться массовые культурные, зрелищные, спортивные, развлекательные и другие мероприятия. Исключение составят мероприятия, которые необходимо провести по решению органов государственной власти либо по согласованию с Роспотребнадзора по Москве.

Общественный транспорт продолжит работу в обычном режиме.

Госуслуги можно будет получить в онлайн-режиме на портале mos.ru. Очно в 25 дежурных центрах "Мои документы" будут оказывать услуги только по регистрации смерти и расторжению брака - по ранее поданным заявлениям. Свидетельство о рождении ребенка можно будет получить в роддоме. Регистрация брака в период нерабочих дней будет проходить в неторжественной обстановке без гостей и фотографов.

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